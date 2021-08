Dépasser les limites du corps

Ce projet, à l’initiative de l’association genevoise Dancehabile et co-réalisé par le Laténium et l’Association Danse Neuchâtel, met en scène des danseurs, des comédiens, mais aussi un sculpteur-performeur et un adolescent de 13 ans. La collaboration entre les artistes, en situation ou non de handicap, s’est fait avant tout grâce à la communication.