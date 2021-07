De l’eau venue d'ailleurs pour alimenter La Neuveville

La crue du lac de Bienne empêche l’utilisation d’une station de pompage à La Neuveville. Le Syndicat des eaux TLN (Twann-Tüscherz, Ligerz, La Neuveville) indique ce mercredi que l’installation de la Plage a été inondée la semaine dernière. L’eau a également atteint la nappe phréatique précise-t-il. Par mesure de précaution, il a donc renoncé à utiliser cette station « de manière préventive et temporaire », en attendant des analyses plus détaillées et le feu vert du chimiste cantonal.

Pour compenser cet arrêt, le TLN s’est tourné vers d’autres fournisseurs. Ainsi, des collaborations avec la communauté des eaux du Seeland (Wagrom) et le Service intercommunal de l’eau potable de l’Entre-deux-Lacs (SEP2L) ont été mises sur pied. « Actuellement, et jusqu’à nouvel avis, l’eau potable de La Neuveville vient donc du Landeron - Seeland et de la station de pompage Brunnmüli du TLN » écrit le syndicat. Ce dernier rappelle encore qu’en raison de la situation, le dosage en chlore a été augmenté, ce qui peut changer le goût de l’eau. /comm-amo