Comportement à adopter pendant les crues

Jusqu’à dimanche, le lac de Bienne est en crue de degré cinq. Le niveau du lac a continué de monter pendant la nuit et atteignait vendredi à 06h00 430,80 mètres, selon la carte des dangers naturels du canton de Berne. Les autorités municipales s'attendent à ce que le niveau du lac atteigne la hauteur record de 431 mètres durant la journée de vendredi. Il faut rester prudent aux abords des rives du lac et des cours d’eau. Les précipitations vont être encore abondantes vendredi, engendrant des inondations à certains endroits. Les riverains et riveraines sont appelés à faire attention.



La Neuveville publie des recommadations pour adopter le bon comportement pendant les crues:

Restez calme et agissez de manière réfléchie et responsable. Ne vous mettez pas inutilement en danger, quittez immédiatement les zones menacées.

En cas de risque d’inondation, ne pénétrez pas dans les caves ou les garages souterrains.

Évitez d’emprunter des routes inondées en voiture ou à vélo.

Ne restez pas à proximité d’un cours d’eau en crue. Vous pourriez être surpris par la montée subite des eaux et par l’effondrement des berges.

Écoutez la radio et suivez les instructions des forces d’intervention.

Les autorités communales neuvevilloises recommandent aux riveraines et aux riveraines du lac et des cours d’eau de mettre leurs objets de valeur dans les parties élevées de leurs habitations et de ne pas laisser leurs véhicules dans les garages souterrains.

Le service des eaux de la ville informe, pour sa part, qu’ils ont augmenté le dosage (ajout minimal de chlore) de la protection du réseau pour prévenir d’éventuels problèmes liés aux inondations. L’eau peut donc changer légèrement de goût.







Navigation et baignade interdite

La navigation, y compris les stand-up paddles et autres activités nautiques, est interdite jusqu’à nouvel avis sur le lac de Bienne, le canal de la Thielle jusqu’à l’embouchure du lac de Neuchâtel, le canal de Nidau-Büren et l’Aar jusqu’à la frontière du canton de Soleure et l’ancien canal de la Thielle. Les militaires, la police, les services de sauvetage, les pêcheurs professionnels et les bateaux de ligne avec une autorisation peuvent naviguer.

La baignade est interdite sur le lac de Thoune, l’Aar et le lac de Wohlen. Pour ce qui est du lac de Bienne, la préfecture de Bienne n’a pas émis d’interdiction. /comm-clp