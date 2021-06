Neuchâtel bannit le plastique à usage unique

Neuchâtel fait œuvre de pionnier en matière de plastique à usage unique. Les événements ou manifestations qui se dérouleront sur le domaine public cantonal, ne pourront plus utiliser de plastique à usage unique dès le 1er janvier 2023. Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi soir par 55 voix contre 42 et 2 abstentions une loi allant en ce sens. A partir de cette date, qui a été repoussée de six moins par rapport au projet initial, l'État refusera l'octroi d’autorisations sur le domaine public cantonal pour des manifestations, installations saisonnières, marchés ou terrasses d’établissements publics, souhaitant utiliser de la vaisselle plastique à usage unique. Il n'octroiera plus non plus de subvention cantonale à toute manifestation qui utiliserait de la vaisselle à usage unique.

Les députés ont accepté un amendement des Verts qui demande d’étendre cette obligation aux manifestations qui ne se tiennent pas sur le domaine public, c’est-à-dire, à l’intérieur, mais qui bénéficient d’un soutien de l’Etat. Un amendement farouchement combattu par le Conseil d’Etat. Le Gouvernement expliqué en vain que seules les activités à l'extérieur devaient être concernées par la loi.