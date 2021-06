Le Grand Conseil accepte les comptes de l’État à l’unanimité

Le Grand Conseil valide les comptes 2020 de l’État de Neuchâtel. Mardi le parlement a accepté l’exercice à l’unanimité. Alors que le budget prévoyait 5,4 millions de bénéfice, ce sont « seulement » 800'000 francs qui restent dans les caisses. Étant donné que la crise liée au coronavirus a eu un impact financier estimé à 97,6 millions de francs, ce résultat a toutefois été loué par le Grand Conseil.







Louanges et craintes



Le député PLR Andreas Jurt a notamment salué le travail du gouvernement dans cette période troublée. « Quand un événement comme la pandémie Covid-19 se produit, nous avons l’humilité et la sagesse de dire merci à tous les acteurs de la fonction publique et parapublique ». Mais ces comptes 2020 ont aussi apporté leur lot de questions. Pour Andreas Jurt: « force est de constater que l’exercice ne respecte qu’à moitié le frein à l’endettement ». Le député s’inquiète aussi de la baisse des investissements. Une inquiétude partagée par le parti socialiste et Martine Docourt Ducommun. Selon cette dernière, si la crise a beau avoir coûté 100 millions de francs, la faiblesse des investissements est préoccupante pour l'avenir.