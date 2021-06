Feu vert au CPNE

Se rassembler pour mieux rayonner ! Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi soir par 68 voix contre 13 et 17 abstentions la création d’un Centre de formation professionnelle (CPNE). Cette nouvelle entité regroupera le Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM), le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), le Centre professionnel des métiers du Bâtiment (CPMB) et les maturités professionnelles commerciales du Lycée Jean-Piaget. Les sites resteront en place mais ils seront gérés par une direction unique située à La Chaux-de-Fonds et des directions adjointes sur chaque pôle. Le projet entrera en vigueur dès le rentrée scolaire 2022-2023 et sera finalisé à la rentrée 2025. Le Conseil d’Etat neuchâtelois précise qu’il ne s’agit pas de faire des économies mais de gagner en efficacité et en synergie. Les élèves auront une seule porte d’entrée pour la formation professionnelle et pourront de ce fait mieux être guidé dans leur choix.

Le groupe VertSol s’est montré très sceptique face à ce regroupement. Il estime qu'il s'agit d'une machine énorme qui risque de perdre en proximité. Le SSP, le Syndicat des services publics, était aussi contre ce regroupement. /sma