Le Rock Altitude Festival se réinventera aussi en 2021

Ils étaient parmi les derniers à ne pas l’avoir annoncé officiellement : les organisateurs du Rock Altitude Festival ont aussi fini par jeter l’éponge. L'événement n'aura pas lieu sous sa forme habituelle en 2021.

Dans un communiqué ce jeudi, ils expliquent que « l’organisation d’une édition normale n’est pas envisageable ». Le festival loclois aurait dû vivre sa 15e édition, déjà reportée l’année passée.

Un concept différent est prévu cette année. Un programme pour les soirées du 13 et 14 août à la Patinoire du Communal prévoit un accord entre les plaisirs de la table et les groupes musicaux programmés. Les menus musicaux et gustatifs seront dévoilés courant juin. /comm-lre