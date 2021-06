Grand succès pour l'action de soutien aux commerces loclois

Le coup de pouce de la Ville du Locle aux commerces et restaurants de la Mère Commune et des Brenets a connu un beau succès, annonce mercredi le bureau promotionnel. Plus de 10'000 bulletins ont été retournés pour participer au tirage au sort dans le but de pouvoir bénéficier de bons d'achats. Au final, 210 chanceux recevront entre 100 et 500 francs. Les gagnants sont avisés par courrier et pourront utiliser leurs bons dans tous les commerces et restaurants de la nouvelle commune fusionnée du Locle. /comm-lre