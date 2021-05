Rajeuni et féminisé, le Grand Conseil a prêté serment

Du côté du Conseil d’Etat, les cinq membres de l’exécutif ont aussi été intronisés avec les deux nouvelles venues, la socialiste Florence Nater et la PLR Crystel Graf. Le gouvernement sera présidé par le PLR Laurent Favre.







Moins de députés et plus de femmes

Après l’entrée en vigueur de la circonscription unique, le nombre de députés passe de 115 à 100. Au sein de ce parlement siègent 58 femmes et 42 hommes. La plus jeune parlementaire, la Verte Julie Grimm - qui était absente en raison de ses examens de maturité - est âgée de seulement 18 ans alors que la socialiste Annie Clerc-Birambeau est la plus ancienne avec 67 ans. /jha