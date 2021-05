Andreas Aebi au Locle

Visite de courtoise ce mardi au Locle. Andreas Aebi, président du Conseil national, s’est rendu dans la Mère commune à l’invitation des autorités communales. Il a été reçu à l’Hôtel de Ville par Jean-Paul Wettstein, président de la Ville et le conseiller communal et national Denis de la Reussille. Andreas Aebi a ensuite visité l’entreprise de cadrans Metalem avant de se rendre au Musée d’horlogerie du Château des Monts en présence des conseillers d’Etat Alain Ribaux et Laurent Favre. /comm-sma