Derniers préparatifs avant les Championnats d’Europe de course d’orientation

Plus que quelques jours avant un des plus grands événements sportifs de ce mois de mai dans le canton de Neuchâtel. Les Championnats d’Europe de course d’orientation ont lieu du jeudi 13 au dimanche 16 mai. Du sport de haut niveau, qui représente un défi pour les organisateurs, en particulier au temps du Covid-19. Le président du comité local d’organisation de l’événement Alain Juan était jeudi l’invité de la Matinale RTN pour nous en parler.