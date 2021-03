Taxe sur les boissons sucrées : renvoi en commission

Lors de l'entrée en matière, qui a été acceptée par 64 oui, 47 non et 1 abstention, tous les partis s'accordaient pourtant à dire que la santé bucco-dentaire était importante. "La nécessité d'agir est avérée", surtout en matière de prévention précoce, a expliqué le conseiller d'Etat Laurent Kurth, en charge de la santé.

Le contre-projet, qui veut taxer les boissons sucrées pour financer un programme de prévention bucco-sanitaire, permet aussi de lutter contre un autre problème "la consommation excessive de sucre", a précisé Laurent Kurth.





Un franc par mois

Contrairement à l'initiative sur les soins dentaires où le financement serait problématique et mettrait à mal l'équilibre de la réforme fiscale et le contrat-formation, le financement du contre-projet est conforme au principe de causalité, a ajouté le conseiller d'Etat. Cela coûterait 1 franc par mois et par habitant.

La droite (PLR et UDC) estimait que cette taxe pourrait engendrer un "tourisme d'achat" et que "le moment était mal choisi pour en débattre", vu la situation de la restauration. "A cinq centimes supplémentaires le verre de boisson, le financement n'est pas franchement dissuasif", leur a répondu Laurent Kurth.

Vu la proximité des élections cantonales, qui se tiendront le 18 avril, la gauche a demandé un renvoi en commission, pour "éviter que les intérêts partisans l'emportent sur la recherche de solutions". Ce dernier a été accepté par 62 oui, 49 non et 2 abstentions. /ATS-vre