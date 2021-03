EREN : mutualiser pour un avenir plus serein

Le salut de l’EREN serait intimement lié à un processus de mutualisation. C’est en substance le discours tenu mercredi par le Conseil synodal lors de la 186e session du Synode de l’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel. En clair, les paroisses doivent mettre en commun un certain nombre d’activités et de moyens afin d’être plus efficientes, comme par exemple un pôle cantonal pour les services funèbres. Cette mesure entre dans le cadre de la réforme EREN2023, qui doit notamment répondre à la diminution du nombre de fidèles et à la baisse subséquente de rentrées financières.

L’idée de rationaliser les ressources et les compétences a finalement suscité une adhésion mitigée des paroisses. Parmi les craintes exprimées, une perte d’autonomie, voire une mise sous tutelle. Christian Miaz, le président du Conseil synodal, s’est voulu rassurant. Il a tenu à rappeler le rôle du Synode, en tant que seul décideur de ce qui doit être mutualisé. Le déploiement de ce processus de mutualisation devrait avoir lieu au moins jusqu’en 2025.