Les beaux jours arrivent, les travaux aussi

Le printemps pointe le bout de son nez, et avec lui, les traditionnels travaux sur les routes. Plusieurs chantiers vont donc perturber la circulation cette année. Au total, 25 millions de francs seront investis dans le canton dont six millions sur l’un des chantiers les plus importants de 2021, « celui que tout le monde verra », souligne Nicolas Merlotti, ingénieur cantonal et chef du Service des ponts et chaussées. Il s’agit du remplacement du pont Malakoff qui se situe à l’entrée de la ville de La Chaux-de-Fonds. Une route de contournement sera construite. Le changement de ce passage supérieur marque la première étape des travaux du contournement est de la Métropole horlogère. Le chantier est prévu dès cette semaine et va durer jusqu’à fin octobre. Les explications de Nicolas Merlotti :