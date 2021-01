Résolution interpartis pour que la BNS paie certains coûts

Les députés neuchâtelois veulent que la Banque nationale suisse (BNS) aide le canton à traverser cette crise. Le législatif cantonal a accepté à la quasi unanimité, soit 102 oui, deux non et deux abstentions, une résolution interpartis en ce sens. « Il faut éviter de jeter le PIB avec l'eau du bain et que les cantons doivent prendre des mesures d’austérité non productives en vue des exigences de la loi sur les finances cantonales et communales et du frein à l’endettement », a expliqué le député PLR Andreas Jurt. Selon lui, « la pandémie pourrait nous mettre à genoux et nous paralyser ».

Le député a rappelé que cette résolution n’a aucune volonté de toucher à l’indépendance institutionnelle de la BNS, une séparation de pouvoir qui a été couronnée de succès à ce jour et depuis sa création. Vu les dégâts économiques que pourrait créer la pandémie, « qui est un rythme systémique pour la Suisse », Andreas Jurt aimerait que la BNS verse 10 milliards de francs à la Confédération et aux cantons pour l'exercice 2020, et non 4 milliards comme ce qui est prévu.