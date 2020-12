L’archéologie du Val-de-Travers en vitrine

« Le Val-de-Travers regorge de pépites archéologiques et nous sommes fières d’avoir pu en découvrir quelques-unes. » Etudiantes en archéologie à l’Université de Neuchâtel, Maryse Wildhaber et Caroline Roeslin ont passé le mois d’août à prospecter en long et en large dans le Vallon. Cette exploration estivale est la troisième et dernière étape d’une démarche chapeautée par l’Institut d’archéologie de l’UniNE et par l’Office du patrimoine et de l’archéologie du Canton de Neuchâtel.

De leurs recherches, les deux étudiantes ont tiré une petite exposition qui sera à découvrir au Laténium à Hauterive. Visible dès la réouverture des musées, la vitrine qui leur est dédiée met en lumière clous, boucles de chaussures ou encore pièces de monnaie ramassés dans tout le Val-de-Travers. Pour l’anecdote, Maryse Wildhaber et Caroline Roeslin ont notamment trouvé des attaches de saucissons laissées par des promeneurs contemporains, qu’elles n’ont évidemment pas placées dans l’exposition.

Pour Géraldine Delley, directrice-adjointe du Laténium, la mise en valeur du travail des jeunes archéologues est essentielle.