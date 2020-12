Le nouveau Bibliobus neuchâtelois est arrivé

Une nouvelle ère commence pour le Bibliobus neuchâtelois. Le nouveau véhicule a été présenté ce jeudi à Cornaux. Il reprendra la route dès le 11 janvier après le déménagement des livres.

L’association se réjouit de pouvoir bénéficier d’un véhicule nouvelle génération. Fabriqué en Suisse et aménagé sur mesure par une entreprise spécialisée en Finlande, il est présenté comme plus spacieux et lumineux. Il bénéficie aussi d’un lift intégré aux marches pour les personnes à mobilité réduite. L’habillage extérieur est le résultat d’un concours organisé en collaboration avec les classes de graphisme de l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds. La lauréate Manon Babey a proposé un bus bleu décoré de lettres colorées.

Le nouveau bibliobus aura coûté 600'000 francs. Une somme récoltée grâce à des dons, le soutien de sponsors et un financement participatif. Il remplace le précédent bus en service depuis 18 ans et qui avait parcouru 250'000 kilomètres à travers le canton de Neuchâtel. /lre