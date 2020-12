Le savoir-faire horloger inscrit sur la liste du patrimoine immatériel UNESCO

Le tic-tac de toute une région transfrontalière trouve un écho mondial. Le savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art figure désormais sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité. Le canton de Neuchâtel est donc une nouvelle fois mis à l’honneur sur les listes de l’UNESCO, après l’urbanisme horloger du Locle et de La Chaux-de-Fonds en 2009 et les sites palafittiques en 2011.

Les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art comprennent l’artisanat horloger situé le long de l’Arc jurassien de Genève à Schaffhouse, de Besançon à Neuchâtel, mais aussi la fabrication d’automates et de boîtes à musique, caractéristique de la région de Sainte-Croix. C’est un dossier qui englobe plusieurs domaines, à la fois artistiques et scientifiques et des compétences individuelles et collectives.

La candidature a été préparée par un groupe de pilotage franco-suisse regroupant des artisans, des formateurs, ainsi que des représentants de musées et de collectivités. Le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds s’apprête d’ailleurs à marquer le coup à l’occasion de sa réouverture samedi. L’exposition « Transmissions. L'immatériel photographié », mise sur pied en collaboration avec le Musée du Temps de Besançon, sera inaugurée. Elle aborde la thématique via l’œil de six photographes. Le MIH sera ouvert gratuitement au public à cette occasion, avec notamment la présence d’artisans en démonstration. /comm-lre