Un « N » coloré pour accompagner le nouveau Neuchâtel

Un « N » majuscule pour accompagner la Commune fusionnée de Neuchâtel dès sa naissance le 1er janvier prochain. Le Conseil communal in corpore a présenté mardi l’identité visuelle de la nouvelle commune. Les galets de l’Expo 02 ont cédé leur place à la lettre « N », affichant des arêtes ouvertes et un dégradé de couleurs : jaune pour la pierre d’Hauterive, vert pour la nature environnante et bleu pour le lac.

Cette identité visuelle se décline en différentes variantes : Ville ou Commune, ainsi qu’avec la mention possible des anciens villages de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin ou des quartiers comme La Coudre et Serrières.

Ce « N » s’accompagne également d’un slogan : Esprit d’ouverture, terre d’innovation. La conseillère communale et présidente de Neuchâtel, Violaine Blétry- de Montmollin :