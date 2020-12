Affaire Gaillard: dénonciation pénale

La commission financière du Conseil général de Neuchâtel adresse une dénonciation pénale à la suite des fuites d'informations confidentielles concernant ses travaux d'analyse du dicastère de l'Urbanisme. La conseillère communale Christine Gaillard, qui s'était vu retirer le Service des bâtiments, n'a pas été réélue le 26 octobre.

« La commission souhaite faire toute la lumière sur cette fuite qui porte atteinte au bon fonctionnement des institutions », a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué. Le document confidentiel résultait du travail d'une sous-commission, agissant sur mandat de la commission financière, pour examiner le fonctionnement du dicastère de l'Urbanisme, et plus particulièrement le Service des bâtiments de la Ville.

Le 16 septembre, RTN révélait les conclusions de ce rapport interne, soumis au secret de commission, et qui était en possession des seuls membres de la commission financière, ainsi que du Conseil communal. Ce dernier avait alors annoncé qu'il retirait le Service des bâtiments à sa titulaire, la Verte Christine Gaillard, pour le transférer de la Direction de l'urbanisme à celle des ressources humaines.

Le rapport définitif a été adopté et rendu public par la commission financière le 30 septembre. Le document parle "d'attentisme et de manque de décisions", mais ne vise pas exclusivement Christine Gaillard. Il s'en prend à ses prédécesseurs et à l'ensemble du Conseil communal.





Peu avant les élections

« Le Conseil communal en général et la direction de l'Urbanisme en particulier n'ont pas mené à bien leur mission qui consistait à ramener la sérénité au sein du Service des bâtiments (SBAT) et à le réorganiser. Cela a péjoré les conditions de travail des collaborateurs du service, ainsi que la quantité et la qualité des prestations fournies par le service », pouvait-on y lire.

Cette affaire était sortie peu de temps avant les élections communales. Le 25 octobre, Nicole Baur est arrivée en tête de la liste des Verts, au détriment de la sortante Christine Gaillard, qui va donc se retirer d'ici à la fin de l'année. /ATS-lfe