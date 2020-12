Députés neuchâtelois au secours des bars

« Cette directive d’exécution est peu compréhensible et incohérente. Elle crée des inégalités de traitement entre les établissements publics et a été édictée hâtivement, sans consulter les principaux intéressés », a déclaré la PLR Béatrice Haeny.

La députée se demande s'il ne serait pas plutôt possible d'interdire la consommation debout en autorisant la réouverture de tous les établissements. « Ces inégalités de traitement s’ajoutent à la distorsion de concurrence découlant des disparités cantonales et ne manqueront pas de signer définitivement l’arrêt de mort de bon nombre d’établissements », a ajouté Béatrice Haeny.

Pour l'UDC Niels Rosselet-Christ, la réouverture telle qu’annoncée suscite déjà son lot d’incompréhensions. Le facteur « alcool » semble être au centre du débat. Le député estime qu'une consommation uniquement en étant assis, avec une heure de fermeture avancée, devrait être étudiée.

« On est très conscient des difficultés des lieux qui ont dû fermer. C'est pourquoi nos mesures sont limitées, seront levées dès que possible, et que des compensations ont été introduites », a répondu mercredi Laurent Kurth, conseiller d'Etat en charge de la santé.

« Il n'est pas possible actuellement de tout laisser ouvert. On a dû faire des distinctions, selon le nombre de personnes, les heures d'ouverture et la catégorie d'établissements », a expliqué Laurent Kurth. Le Conseil d'Etat a décidé de rouvrir les lieux où le traçage est le plus fort. « Dans un bar, on passe d'une table à l'autre ».

« Le Conseil d'Etat est à l'écoute et adaptera ses mesures si possible. Il aimerait que les personnes voient les progrès, plutôt que de jalouser ceux qui peuvent ouvrir 1 ou 2 semaines plus rapidement », a expliqué Laurent Kurth.

Ecoles peu touchées

« La réouverture des lieux culturels est aussi envisagée. L'annonce sera faite dans quelques jours », a déclaré mardi le conseiller d'Etat Alain Ribaux, en charge de la culture. « On ne veut toutefois pas libérer toutes les restrictions en une fois car cela donnerait un mauvais signal à la population, la situation sanitaire restant huit fois plus grave qu'au début octobre », a ajouté Laurent Kurth.

Le conseiller d'Etat n'est pas favorable pour l'heure à des tests rapides de dépistage à l'école obligatoire, car celle-ci est peu touchée jusqu'à présent. Seuls 66 élèves sur 20'000 ont été déclarés positifs. /ATS-gtr