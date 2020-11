Neuchâtel aura son exécutif au 1er janvier 2021

On ne sait pas encore si l'exécutif de Neuchâtel sera bel et bien composé en janvier 2021 par les membres élus lors des communales d'octobre, à savoir, de gauche à droite: Nicole Baur, Didier Boillat, Violaine Blétry-de Montmollin, Thomas Facchinetti et Mauro Moruzzi. Mais il y aura un Conseil communal, selon le Service des communes.