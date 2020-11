Le bug des élections s’invite au Grand Conseil

Les députés neuchâtelois se sont inquiétés du bug qui a entaché les élections communales du 25 octobre dernier. Deux interpellations sur ce sujet ont été déposées mercredi matin devant le Grand Conseil.

La présidente du Conseil d’Etat a commencé par présenter ses excuses aux communes, aux candidats et aux électeurs. Elle a ensuite expliqué que le problème est venu de la numérisation des bulletins, et non du dépouillement ou du comptage. Il aurait été possible de renoncer au scannage pour comptabiliser directement les bulletins, mais ça n’aurait pas empêché le retard dans la publication des résultats, raison pour laquelle solution n’a pas été retenue, a ajouté Monika Maire-Hefti.

Selon le Conseil d’Etat, les prestataires ont reconnu leur erreur. Des négociations vont avoir lieu pour savoir dans quelle mesure ils participeront au surcoût engendré par ce bug.

Le Conseil d’Etat s’est dit confiant que les problèmes soient résolus avant les élections cantonales du printemps 2021. /mwi