La p’tite vadrouille : Catherine Louis

Des années avec un pinceau ou un crayon à la main, plus de 130 livres illustrés à son actif, et une passion toujours intacte : on rencontre l'illustratrice Catherine Louis ce mardi. L'artiste a eu la chance de séjourner à Gênes durant trois mois, de septembre à novembre 2019, dans l'atelier dont bénéficie la Ville de La Chaux-de-Fonds dans le cadre de la Conférence des Villes en matière culturelle.

Le fruit de son travail sera à découvrir dans la cave attenante à son atelier chaux-de-fonnier. C'est là qu'Armelle l'a retrouvée il y a quelques jours. Le matériel de l'exposition était en train de prendre forme, avec notamment une série de gravures réalisées lors de son séjour en Italie.