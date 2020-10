Nouveau cap franchi pour un projet immobilier à Monruz

Une partie des jardins de la villa Perret sera accessible au public et une nouvelle plage verra le jour. Piétons et cyclistes pourront ainsi rallier la plage de Monruz et le Laténium en évitant le carrefour de Monruz.

Des activités publiques et commerciales sont également prévues dans les bâtiments. Ce projet doit maintenant passer l’écueil du permis de construire. Si cette démarche ne suscite pas de nouvelles oppositions, le premier coup de pioche est prévu en 2023 et les travaux devraient durer environ deux ans et demi. Le projet est porté par la Ville de Neuchâtel, par deux coopératives et par la société dédiée aux logements pour étudiants Alfen. /sbe