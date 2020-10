Le vin de Neuchâtel bientôt biologique

De gauche à droite: Jan Boni (chef du Service des forêts), Nadia Ieronimo (cheffe du Service des domaines et déléguée aux affaires foncières), Patricia Burger (Présidente de la Commission spéciale Domaines agricoles et viticoles bio), Maël Schertenleib (agriculteur certifié bio), Christine Gaillard (Conseillère communale, directrice de l’Environnement), Vincent Desprez (chef du Service des parcs et promenades), Laure Rotzetter (chargée de projets de la Direction de l’urbanisme, de la mobilité et de l’environnement). Crédit photo : Bernard Python