Une « Plate-forme pêche lacustre » voit le jour

Grâce à cette « Plate-forme pêche lacustre », les pêcheurs et les cantons espèrent travailler ensemble pour répondre au mieux aux défis actuels de la pêche dans les lacs suisses. Elle servira de lieu de discussion autour d'études et de groupes de travail concernant le secteur. Parmi les points à l'ordre de jour figurent notamment l'impact du réchauffement climatique sur les rendements de la pêche commerciale, l'amélioration de la situation économique des pêcheurs et la recherche de solutions pour cohabiter avec le cormoran. /comm-lfe