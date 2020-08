Dépôt de la pétition contre le parc éolien du Crêt-Meuron

La pétition « Non à la disparition du centre nordique et touristique de La Vue-des-Alpes – Crêt-Meuron – Tête-de-Ran » sera remise mardi prochain aux autorités du canton de Neuchâtel ainsi qu’à celles de la commune de Val-de-Ruz. Pour rappel, le texte s’oppose au projet de parc éolien du Crêt-Meuron du promoteur britannique RES. La pétition lancée en décembre 2019 avait récolté plus de 9'000 signatures dont celles de 16 organisations dans le canton. Elle avait été clôturée au début du mois de mars 2020 mais sa remise aux autorités ne pourra être effectuée que ce mardi, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. /comm-sab