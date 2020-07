Une empreinte verte pour les écoliers du Parc Chasseral

C’est une année riche qui s’achève pour le Parc Chasseral et ses graines de chercheurs. 380 écoliers domiciliés sur le territoire du parc ont pu prendre part, durant l’année scolaire qui s’achève, au programme pédagogique mis en place par l’institution. 11 classes neuchâteloises et 11 classes du Jura bernois ont expérimenté durant un an plusieurs thématiques liées au développement durable.

Une classe 3H de St-Imier a clos cette semaine son opération « Graines de chercheurs » sur le thème du verger. Un panneau explicatif a été inauguré jeudi au lieu-dit « Les Planches », au pied de la route des Pontins, pour laisser une trace de cette année d’activités. Le reportage de Natacha Mengoli: