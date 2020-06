Le Grand Conseil refuse la parité hommes-femmes

Pas de parité sur les listes électorales. Le Grand Conseil neuchâtelois a refusé mercredi la modification de la Loi sur les droits politiques par 83 voix contre 24 et 5 abstentions. Alors que le projet était bien parti pour passer la rampe, un amendement POP qui demandait 45% d’hommes et de femmes en 2029 et 10% pour les non-binaires a fait capoter le vote. Les socialistes ont alors décidé de voter contre la loi et lanceront leur propre initiative populaire. Pour expliquer ce choix, ces derniers avancent que 45% de femmes ne sont pas la parité voulue par le parti. Il n’y aura donc pas de début d’égalité des sexes lors des élections de 2021. /jha