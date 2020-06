Le NIFFF veut séduire en ligne

Cette année, le NIFFF tel qu’on le connaît n’aura pas lieu. Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel a dû rendre les armes face au Covid-19 alors qu’il allait fêter sa vingtième édition. Toutefois, les mordus de cinéma vont pouvoir se régaler. La manifestation aura finalement lieu sur internet avec un événement spécial du 3 au 11 juillet : le NIFFF, hors série.

Durant la durée du festival, une sélection de vingt films sera proposée sur la plate-forme de vidéos à la demande Cinefile, et ce, avec une certaine exclusivité. En effet, seules milles vues seront disponibles et seulement en Suisse via la géo-localisation. S’il n’y a pas de compétition à proprement parler, un prix sera remis : celui du public. Les spectateurs pourront voter l’application du festival.





Une chaîne de télévision



Le festival va aussi lancer sa propre chaîne de télévision pendant la durée de la manifestation. Baptisée NIFFF TV, elle permettra selon les organisateurs : « de réfléchir et discuter autour de la sélection de cette édition hors-série, de l’actualité de la production audiovisuelle mondiale ». Dès 21h, une émission sera tournée au Théâtre du Passage et diffusée directement sur le web.

Si cette édition hors-série se tient du 3 au 11 juillet, la 20e cuvée. qui a été repoussée, aura lieu du 2 au 10 juillet 2021. D’ici là, la directrice Anaïs Emery va quitter le NIFFF pour le Geneva International Film Festival. /jha