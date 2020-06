Vers une reprise « assez lente » pour l’horlogerie suisse

L’heure de la reprise n’a pas encore sonné pour l’industrie horlogère suisse. Les exportations ont subi une chute vertigineuse de plus de 81% en avril, selon des chiffres communiqués la semaine dernière. La brusque diminution des ventes s’explique évidemment par la crise du coronavirus qui a fortement ralenti les activités économiques. Presque tous les principaux marchés d’exportation de l’horlogerie helvétique ont connu un effondrement de plus de 80% par rapport à mars. Une exception toutefois avec la Chine qui a enregistré un recul de l’ordre d’un peu plus de 16%. Il pourrait s’agir d’un premier signe avant-coureur d’un début de reprise. Le président de la Fédération de l’industrie horlogère suisse, Jean-Daniel Pasche, reste toutefois prudent et estime que le phénomène – s’il se concrétise – va s’étaler sur plusieurs mois :