Nouvelle exposition temporaire au Laténium

Cette exposition temporaire est ouverte jusqu’au 10 janvier 2021. Elle est bilingue et elle est aussi destinée aux personnes souffrant d’un handicap. Des visites, descriptives et tactiles, sont également organisées spécialement pour les malvoyants. Délégué à l’inclusion et responsable de la médiation culturelle du Laténium, Daniel Dall’Agnolo dispose par exemple de répliques d’objets celtes afin que les malvoyants puissent en ressentir les contours. Ses explications...