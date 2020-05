Le Locle au secours de ses piétons

Il était temps.

La traversée entre le Jardin Klaus et la place du Marché au Locle va subir quelques changements. La Commune a récemment remarqué que le trafic des pendulaires – 25'000 véhicules par jour - coupe la ville en deux. Pour venir en aide aux piétons qui ont des difficultés à se déplacer entre le nord et le sud de la Mère-Commune, un projet est en train d’être réalisé.



Un cheminement piétonnier entre le Jardin Klaus et les places de l’oratoire et du Marché sera donc terminé d’ici l’été. Les travaux consistent notamment à poser des bastions et surélever une partie du passage avec la pose de briques. Les travaux ont déjà commencé.







Rénovation du jardin Klaus

Dans l’intervalle, le Jardin Klaus va aussi être rénové avec l’installation d’un nouveau mobilier urbain, des végétaux ainsi qu’une mise en valeur de la fontaine historique. Avec ce projet, dont le coût total avoisine 180'000 francs, la Ville souhaite que les piétons puissent bénéficier d’un passage direct à travers Le Locle. /jha