Le Grand Conseil déménage provisoirement à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds accueillera les parlementaires neuchâtelois. Le Grand Conseil va reprendre ses activités, selon un communiqué de l’Etat publié vendredi. Une première session est prévue le 5 mai sur une demi-journée et sera consacrée uniquement aux effets du Covid-19 sur le canton et sa population. Une deuxième session se tiendra les 26 et 27 mai. Elle marquera la reprise des travaux usuels du parlement cantonal.

Pour respecter les mesures d’hygiène de l’Office fédéral de la santé publique, il fallait un lieu aménagé pour la circonstance. C’est pourquoi ces deux-rendez auront lieu au Pavillon des Sport de La Chaux-de-Fonds. /jpp-comm