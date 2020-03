Mesures d’urgence pour soulager le tissu local

Des mesures fortes pour limiter l’impact économique du Covid-19, c’est ce qu’annonce jeudi la Ville de Neuchâtel. Le Conseil communal a notamment décidé de renoncer au prélèvement 2020 de la taxe déchets des entreprises. Pas question non plus de péjorer les marchands ambulants, les maraîchers et les terrasses : la taxe d’utilisation du domaine public ne sera plus prélevée. L’exécutif réduit également de moitié la taxe pour les chantiers. Les autorités neuchâteloises renoncent à l’encaissement des loyers d’avril et de mai 2020 dus à la Ville par les locataires qui tiennent un commerce directement impactés par la fermeture de leur entreprise. Les propriétaires privés sont appelés à en faire de même.

Enfin, le Conseil communal renonce à l’encaissement du loyer 2020 pour les infrastructures sportives. Il a décidé de maintenir ses subventions sportives, culturelles et sociales, y compris en cas d’annulation de manifestations. Ces mesures représentent pour la Ville un soutien financier fort estimé à 2,3 millions de francs. /comm-aju-gtr