L’hiver a été trop doux pour certains arbres

Le printemps prend ses droits en Suisse. Les premières feuilles et fleures se déploient dans les jardins et forêts. Mais cette année encore, ce réveil est trop précoce.

L’hiver 2019-2020 a été le plus doux jamais enregistré en Suisse. Le mois de février en particulier a atteint des records de température. Une équipe de chercheurs de l’Institut fédéral de recherche WSL et de l’Université de Neuchâtel étudie quelles conséquences ont ces températures hivernales clémentes sur la végétation. Ce printemps, ils craignent en particulier le gel tardif qui risque d’abîmer un certain nombre de plantes :