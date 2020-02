Pas de gratuité pour les bus de remplacement

Le Grand Conseil neuchâtelois ne veut pas de la gratuité pour les bus de remplacement. De mars à octobre de l’année prochaine, des travaux d’assainissement seront réalisés sur la ligne ferroviaire Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. Les trains seront remplacés par des bus. Pour inciter les usagers à continuer d’emprunter les transports publics, le groupe PopVertSol a déposé mercredi une recommandation demandant leur gratuité. Le Grand Conseil a adopté une version qui ne demande pas la gratuité mais des tarifs attractifs.





Les CFF investissent déjà beaucoup

Selon le Gouvernement, la gratuité des bus coûterait 9 millions de francs au Canton et aux communes. Quant à la version adoptée par le Parlement, elle n’a pas encore pu être chiffrée, mais serait certainement aussi trop onéreuse. PVS proposait que cette somme soit assumée par les CFF. Ce qui n’a pas plus au Gouvernement ni à une partie des députés. Et pour cause : les CFF vont débourser 40 millions de francs pendant les travaux pour assurer une desserte au quart d’heure aux heures de pointe et à la demi-heure le reste du temps. Une somme conséquente puisque l’exploitation de la ligne actuelle revient à 20 millions de francs par année. Le Canton a par ailleurs annoncé que le Conseil d’Etat et les CFF planchent actuellement sur des mesures incitatives pour un montant de plusieurs centaines de milliers de francs. Elles seront communiquées au printemps. /sma