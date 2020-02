Le Grand Conseil soutient les parcs naturels régionaux

Le Grand Conseil neuchâtelois soutient les deux parcs naturels régionaux qui touchent le canton. Les députés ont accepté mardi par 107 voix contre 3 et 3 abstentions une demande de crédit de 1,15 million en faveur des parcs de Chasseral et du Doubs pour les années 2020 à 2024. Le montant est réparti à hauteur de 891'000 francs en faveur du parc Chasseral et à 265'000 en faveur de celui du Doubs. Une différence qui s’explique par la différence de surface des parcs situées sur le territoire cantonal et de la population qui y vit, sachant que les habitants des zones urbaines sont exclus du calcul. Ce mode de répartition du financement a été élaboré lors de négociations entre les cantons concernés et la Confédération. /mwi