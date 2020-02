Les Innocents joueront aux Promos du Locle

Les Innocents seront de passage au Locle pour le coup d’envoi des vacances scolaires. Comme nous l'ont confirmé les organisateurs, les Français viennent compléter l’affiche du Music Festival Promo le samedi soir 4 juillet.

Le groupe Les Innocents, formé de Jean-Philippe Nataf et de Jean-Christophe Urbain, a vu le jour au début des années 90. Il a connu un succès immédiat avec des singles tels que « Colore » ou « L’autre finistère » issus de l’album « Fous à lier » (1992). Après une pause de quinze ans, le duo a connu un retour remarqué avec son album « Mandarine » en 2015. Au Locle, Les Innocents joueront les chansons de leur dernier disque intitulé « 61/2 ».

La programmation 2020 des Promos du Locle est désormais complète. Les Innocents rejoignent Samantha Fox et le groupe régional Les Sales gosses le samedi, ou encore Michaël Jones, Les Gibson Brothers et un plateau d’artistes des années 80 le vendredi. Comme annoncé début décembre, le festival a revu son organisation en se concentrant sur une seule et unique scène au lieu de deux pour la prochaine édition. /lre