Apprendre à résister au froid à La Brévine

Quel meilleur décor que La Brévine pour apprendre à résister au froid. Même s’il faisait plus chaud que d’habitude pour un 1er février, un peu plus de vingt personnes ont pris part samedi à un séminaire d’initiation à la méthode Wim Hof dans le cadre de la 9e Fête du froid. Ce Néerlandais a développé une méthode de résistance aux basses températures qui repose sur trois piliers : l’exposition au froid, la respiration et l’attitude mentale.

À La Brévine, les participants se sont ainsi soumis, avec le sourire, à une marche à torse nu. Certains ont même plongé dans une eau qui affichait un degré. Les fonds récoltés à cette occasion seront remis à l'association Zoé4Life, qui vient en aide aux enfants atteints d'un cancer. Reportage au bord du lac des Taillères avec les deux instructeurs certifiés de la méthode Wim Hof, Xavier Riou et Arthur Taniyelyan :