Une nouvelle loi sur les routes pour le canton de Neuchâtel

Près de 43 kilomètres de routes cantonales seront transférés aux communes neuchâteloises. Ce mardi, le Grand Conseil a accepté une révision de la Loi sur les routes et voies publiques. Avec ces nouvelles dispositions, une partie des tronçons qui ne correspondent pas aux critères cantonaux seront désormais gérés par plusieurs communes neuchâteloises. Ces dernières recevront des montants issus de la dissolution du Fonds pour les routes communales (FRC), puis d’une nouvelle répartition.





Lié à la taxe véhicule

L’émolument sera directement lié à la taxe sur les véhicules à moteur dont le taux de redistribution entre le Canton et les communes a été fixé à 3%. Le Gouvernement va ensuite attribuer un montant annuel à chaque communew, calculé selon des critères prédéfinis comme les kilomètres de routes en et hors localité, les pistes cyclables et l’altitude moyenne du réseau routier. Un montant de 6 millions a aussi été accepté pour les localités qui devront absorber les routes déclassées.

Pour le Conseil d’État, cette nouvelle révision était urgente, étant donné que la loi a été créée en 1849 et peu modifiée par la suite. /jha