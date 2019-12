Promos du Locle : changements en vue pour 2020

Scènes et forains réorganisés

La plus grande nouveauté annoncée est la réorganisation de l’espace du festival. La petite scène, appelée également scène du Temple sur la Grand-Rue, sera supprimée. Quant à la Grande Scène, elle déménagera de la place du 1er août vers la partie est de la Place Bournot, où sont situés actuellement les Forains. Elle sera à nouveau couverte et bénéficiera d’un espace VIP plus important pour accueillir sponsors et partenaires, lesquels pourront notamment se restaurer.

La nouvelle gare des bus, dont il fallait démonter ses marquises pour les Promos, et ses quais surélevés étaient devenus peu pratiques voire dangereux pour accueillir le public lors les concerts.

Cette décision aura pour conséquence de diviser les forains en plusieurs zones au cœur de la fête. Certains resteront installés sur la Place Bournot et sur une partie de la rue Bournot derrière le jardin Klaus, d’autres déménageront sur la place du 1er août. Les discussions sont en cours à ce sujet

Une programmation revue vers les années 80 et 90

Côté musique, les Promos resteront un festival gratuit, mais avec une programmation quelque peu rajeunie vers une tendance années 80 et 90. Les concerts seront réduits à trois par soirée.

Le vendredi, un plateau d'artistes années 80, les Gibson Brothers et Michaël Jones sont annoncés, de même que les Sales gosses, un groupe de la région, et Samantha Fox pour le samedi. Un troisième groupe, dont le nom est tenu secret pour l'instant, viendra encore s'ajouter à cette soirée.

Un budget calculé à la baisse

Les deux nouveaux hommes forts des Promos voient 2020 comme « une année de transition », avec un budget réduit de quelque 50'000 francs pour « voir venir ». Alexandre Leuba et José Alonso se réjouissent de pouvoir compter sur une subvention inchangée de la Ville du Locle, et sur le renouvellement de nombreux sponsors.

À terme, ils aimeraient également pouvoir compter sur d’autres revenus afin de faire baisser le prix du stand des sociétés locales et ainsi encourager leur participation aux Promos. De la musique d’avenir. /lre