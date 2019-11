Tournant numérique pour les écoles neuchâteloises

Le crédit servira à former les enseignants, financer une heure de cours supplémentaire dès la 7e HarmoS et investir dans du matériel. La prévention et l’information auprès des parents seront également des piliers du programme.

De plus, l’Etat ne se concentrera pas que sur l’école obligatoire, les études post-obligatoires sont aussi concernées par ce projet, dans le but d’offrir une continuité aux élèves. Différentes approches des outils numériques leur seront proposées suivant les âges.

Ce rapport sur l’éducation numérique et son crédit d’engagement devrait être soumis au Grand Conseil lors du premier semestre 2020. /rgi