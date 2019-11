Le Comptoir broyard fait le plein de visiteurs

Le Comptoir broyard a fait le plein de visiteurs. Plus de 95'000 personnes se sont déplacées à Payerne pour parcourir les 220 stands entre le 15 et le 24 novembre. Un chiffre en hausse par rapport à il y a deux. Non seulement le public a répondu présent, mais les exposants avaient aussi le sourire puisqu’ils ont fait de bonnes affaires, selon Sven Clot, le président du comité d’organisation. Cette 10e édition avait pour hôte d’honneur le Pérou. L’occasion de découvrir la musique des Andes et les coutumes ancestrales de ce pays d’Amérique du Sud.

Cette édition 2019 avait aussi une particularité pour Sven Clot, puisque après avoir oeuvré pendant quatre éditions au comité et quatre en tant que président, il a décidé de quitter le bateau. Mais il se tient à disposition si le comité a besoin de lui.

La prochaine édition aura lieu du 19 au 28 novembre 2021 à Payerne.

Le Comptoir broyard c'est aussi en photos ici. /sma