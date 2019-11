Une hotte d’animations et d’activités à Neuchâtel

Neuchâtel s’apprête à se parer de ses habits de lumières. La Ville a présenté mardi matin son riche programme d’animations pour la période de Noël. Le coup d’envoi sera donné le jeudi 28 novembre dès 17h30 dans la zone piétonne avec l’illumination des rues. Le thème de cette année aura une saveur de pain d’épices.

Aux côtés des traditionnelles animations, bar avec terrasse, marchés d’artisanat, silent party, Corrida, s’en ajoutent de nouvelles. Des ateliers pain d’épices destinés aux enfants dès six ans se dérouleront dans la cuisine de l’Hôtel de Ville les samedis 14 et 21 décembre à 14h, 15h et 16h. Pour faire vivre la thématique, un parcours avec sept lieux de la ville décorés de biscuits géants en pain d’épices est proposé. Autre moment fort, une fondue géante le dimanche 22 décembre sur la place des Halles de 11h à 19h, jour d’ouverture des commerces. Les magasins seront également ouverts « en mode nocturne » le vendredi 29 novembre jusqu’à 21h et le lundi 23 décembre jusqu’à 20h.

Les petits seront aussi choyés le mercredi 4 décembre dès 14h avec Saint-Nicolas qui distribuera 600 petits paquets offerts par Neuchâtel Centre. Un manège en bois sera également installé à la place du Grand-Mazel.

La Ville va faire la promotion de ses festivités en dehors des frontières cantonales. Une campagne d’affichage sera lancée à Bienne, Berne et Aarau, ville jumelée avec Neuchâtel.

Le budget de la Ville de Neuchâtel consacré à ces animations de Noël s’établit à 100'000 francs. /jpp