Migros Neuchâtel-Fribourg : le scrutin pourrait être invalidé

Nouvel épisode en marge du scrutin organisé au sein de la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg.

Les coopérateurs viennent de recevoir un bulletin pour se prononcer sur la révocation de tous les membres actuels du Conseil d’administration de la coopérative. Une votation qui se tient jusqu’au 16 novembre et qui fait suite aux accusations de gestion déloyale contre son président Damien Piller.

Or des oublis pourraient s’être glissés dans le courrier adressé aux coopérateurs. Il n'y a pas d’enveloppe-réponse préaffranchie pour accompagner l'envoi. Sans cette enveloppe et sans carte de légitimation, aucun nom ne figure sur le bulletin. Impossible de vérifier si ce sont bien les coopérateurs qui ont rempli la carte de vote. De plus, la question de la discrétion se pose puisque le bulletin est renvoyé sans enveloppe.

Selon Fritz Stahl, le notaire neuchâtelois chargé d’organiser le dépouillement, ces erreurs risquent d’entraîner des procédures judiciaires afin d’invalider les résultats de la votation. En clair, un appel contre le résultat du scrutin pourrait suffire à l’invalider.

Contactée lundi matin, une chargée de communication de Migros Neuchâtel-Fribourg nous a renvoyé vers PWC qui est en charge de l’organisation du scrutin. L’entreprise n’a pas encore répondu à nos sollicitations. /ara