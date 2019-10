« C'est une mauvaise nouvelle pour l’horlogerie suisse »

« C’est une bataille perdue par l’horlogerie suisse » : c’est l’avis de Grégory Pons. Le journaliste et éditeur du site internet Business Montres, spécialisé dans le domaine, réagit à l’annonce du divorce entre le Swatch Group et Calvin Klein. Mardi matin, le groupe biennois a annoncé se séparer de la marque américaine en raison des « récentes turbulences et incertitudes au niveau de la direction de Calvin Klein ». Pour Grégory Pons, la décision viendrait plutôt de Calvin Klein, qui souhaiterait notamment s’affranchir du cadre trop rigide imposé par le « Swiss Made » :