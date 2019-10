Neuchâtel veut une taxe sur les billets d’avion

L’idée peut sembler arriver « comme grêle après vendanges » comme l’a dit le rapporteur de la commission Énergie, Jean Fehlbaum, mais les derniers développements à Berne autour de la question n’ont pas empêché le Grand Conseil neuchâtelois de soutenir l’idée d’une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale pour introduire une taxe sur les billets d’avion.

Si les députés ont maintenu les discussions sur ce décret déposé par Veronika Pantillon, c’est surtout pour résoudre la question de la répartition du produit de la taxe. Le plénum a suivi la commission et a choisi de répartir les montants de la taxe pour deux tiers à la population via le fonds constitué sur la base de la taxe CO2, et pour un tiers en faveur des transports publics, notamment ferroviaires. Le texte a été accepté par 85 voix contre 6 et 20 abstentions. /mwi