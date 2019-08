Un nouvel accueil pour les personnes âgées à La Chaux-de-Fonds

Bonne nouvelle pour les personnes âgées. Le Home « L’Escale » a annoncé l’ouverture dès mardi de « L’Escapade », sa nouvelle formule d’accueil de jour à La Chaux-de-Fonds. Avec une capacité de 10 personnes par jour, l’établissement doit permettre aux personnes âgées demeurant à domicile de bénéficier d’un accueil diurne durant un ou plusieurs jours par semaine.

Les bénéficiaires auront la possibilité d’y retrouver une vie sociale, de bénéficier de soins ou encore d’entraîner des compétences favorisant le maintien de la vie à domicile. Des espaces communs aux deux établissements seront également à disposition dans le but de favoriser les interactions entre résidents. La planification médico-sociale soutient la création de telles structures intermédiaires qui ont pour but d’adapter et d’accompagner les changements liés au vieillissement de la population.

« L’Esacapade » sera officiellement inauguré le 22 août. /mts